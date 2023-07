Voitures d’occasion : le retour en force des moteurs diesel

Le client d’un concessionnaire a acheté un véhicule d’occasion. Le père de famille est un gros rouleur, et il a décidé de remplacer son véhicule hybride par un modèle diesel. Les prix des voitures diesels sont plus compétitifs. L’entretien de ces véhicules est moins contraignant que les autres modèles. Dans un hôtel de vente aux enchères, sur 350 véhicules proposés à la vente ce week-end, 220 roulent au diesel. Et, pourquoi pas l'essence ? Car les véhicules diesels consomment moins, jusqu’à 25%. Leurs moteurs sont beaucoup plus robustes. Et, à la pompe, l’économie est non négligeable pour les automobilistes, treize centimes en moins. Le gros point négatif, c’est que les véhicules diesels polluent. Pourtant, certaines grandes villes ont mis en place une zone à faible émission. D’autres ont dû repousser la date de mise en application. Pour que les Français abandonnent les diesels, certaines métropoles versent même une surprime de 1 000 euros à l’achat d’un véhicule électrique. TF1 | Reportage J. Ajily, C. Yzerman