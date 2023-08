Voitures d'occasion : les diesels font de la résistance

Il a troqué sa voiture essence contre un modèle diesel. Damien vient d'acheter un véhicule familial à 30 000 euros, pour 70 000 km au compteur. "C'est un prix, certes aujourd'hui, mais on a un bon moteur aussi. Et puis on fait plus de kilomètres. Les véhicules diesel sont faits pour durer plus longtemps aussi", nous dit-il. Les voitures diesel restent plus compétitives sur le marché de l'occasion, où la demande s'est accentuée ces deux dernières années. Avec la crise du Covid et l'inflation, les Français gardent leurs voitures plus longtemps. Et les prix augmentent, 14 000 euros en moyenne pour un diesel, contre 18 500 euros pour un modèle essence et 30 000 euros pour l'électrique. Les diesels sont plus intéressants à l'achat, mais aussi à la pompe. Dans la station-service où nous nous sommes rendus, le gazole affiche 10 centimes de moins que l'essence. Et cet engouement pour le diesel est bien visible chez un concessionnaire. Il représente une vente sur deux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, Z. Ajili, B. Agirbas