Voitures d’occasion : les prix baissent vraiment !

Le couple, que nous avons interviewé, veut changer sa voiture. Lui, est basketteur professionnel, 2,08 mètres. Il recherche un véhicule d’occasion à sa taille. Les dimensions d’un SUV français semblent lui convenir, plus de places et surtout moins cher. Il y a encore deux mois, la voiture de deux ans et 13 000 kilomètres était vendue 27 880 euros, aujourd’hui, c’est 25 880. Les prix sont en baisse sur tous les véhicules. La citadine, que vous voyez dans les images par exemple, est sur le point d’être mise en vente par les responsables du garage à 14 880 euros, moins 3 000 euros, en quelques mois seulement. Que s’est-il passé ? Cette baisse concerne aussi les voitures électriques. En cause, la concurrence des constructeurs étrangers, notamment chinois et leurs tarifs très agressifs. Le marché de la seconde main, c’est en moyenne cinq millions d’automobilistes chaque année. En 2024, ils vont pouvoir gagner en pouvoir d’achat et acquérir des voitures plus récentes avec moins de kilomètres. TF1 | Reportage F. Chadeau, B. Châtaignier, N. Mariel