Voitures d'occasion : toujours plus chères

Sur un parking, une cinquantaine de voitures, certaines de plus de quinze ans. Ces véhicules se vendent tellement bien qu'ils ont pris de la valeur. Que ce soit dans les garages ou sur les sites de vente entre particuliers, les voitures de plus de quinze ans ne restent pas longtemps sur le marché. Parmi les modèles les plus convoités, il y a la Peugeot 206, suivie de la BMW série 3 et la Clio 2 en première position. Dans le Calvados, Szymanski Esaïe avait un budget limité. Il a trouvé son bonheur dans un monospace de 2018 à 20 000 euros, chez Aramisauto. "C'est top d'avoir une voiture vraiment spacieuse et flambant neuve, même pour une voiture d'occasion à 25 000 km. Pour le coût, je pense qu'on peut gagner entre 15 000 et 20 000 euros sur le véhicule", s'exprime-t-il. Chez le vendeur, l'engouement pour l'occasion est tellement fort que parfois, la demande dépasse l'offre de véhicule. "On essaie de répondre à tous nos clients, on distribue toutes les marques. On a un site qui propose 3 000 véhicules d'occasion, mais on ne peut pas répondre à toutes les demandes", confie Ludovic Gosselin, responsable de l'agence Aramisauto à Carpiquet. La voiture d'occasion rassure, mais pour combien de temps ? Dans certaines villes, ZFE, les véhicules les plus polluants, souvent les plus anciens, ne sont pas autorisés à circuler. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby