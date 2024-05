Voitures électriques à 100 euros : l’opération reconduite ?

Il y a un mois, Laura Cossa a délaissé son vieux diesel pour une voiture électrique toute neuve, et elle en est ravie. Cette aide-soignante fait partie des heureux bénéficiaires du leasing social. La location de son véhicule coûte 158 euros par mois, entretien compris. Elle doit maintenant payer le prix de l’électricité, quatre fois moins cher que le prix du plein de son ancien véhicule. Sans les 13 000 euros de l’État pour financer en partie sa voiture, acquérir ce modèle électrique aurait été impossible pour elle. Comme cette mère de famille, les Français ont été nombreux à se ruer sur ce dispositif. Les 50 000 voitures électriques annoncées par le gouvernement en janvier ont été observées en six semaines seulement. Le coût pour l’État est de 650 millions d’euros. Parmi ces 50 000 voitures de différentes marques, Stellantis va en livrer 38 000, mais a reçu 186 000 demandes. Alors, pour l’an prochain, le groupe veut accélérer la cadence. Les dessus de cette année pourront donc tenter leur chance en 2025. TF1 | Reportage L. Gelabert, C. Hanesse, E. Hassani