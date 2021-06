Voitures électriques : à l’usage, elles coûtent moins cher que les thermiques

La voiture électrique serait trop cher, pas rentable. Elle serait un produit de luxe, réservée à une certaine catégorie de la population. Pourtant, une étude parue ce jeudi va à contre-courant de ces idées. En effet, L'UFC-Que Choisir a estimé le coût de détention des voitures thermiques par rapport aux électriques. Pour cela, l'association a calculé le prix de l'énergie, de l'entretien, l'assurance et sa valeur au moment de la revente. Le constat est sans appel. L'électrique est beaucoup plus rentable au global. Selon Alain Bazot, président de L'UFC-Que Choisir, une voiture électrique va coûter 65 000 euros contre 85 000 euros pour une voiture à essence au total. Il y a donc 20 000 euros d'écart. Vincent est propriétaire d'une voiture électrique. Il a choisi ce type de voiture en faisant des calculs de bon sens. Tout d'abord sur l'économie d'énergie. Sur une durée de vie d'une voiture, on va avoir un coût de 8 000 euros d'électricité et un coût de 30 000 euros d'essence. Ce qui fait un différentiel considérable de 73% entre l'électrique et la thermique. Il y a aussi l'entretien. La voiture de Vincent ne coûte presque rien à entretenir. La suite dans le reportage ci-dessus.