Voitures électriques : allons-nous gagner la bataille des batteries ?

Notre pays tente de rattraper son retard face à la domination et l'avancée des pays asiatiques dans le domaine de la fabrication des batteries des véhicules électriques. Des recherches sont actuellement en cours à Amiens, dans la Somme, afin d'inventer la batterie version française de demain. En attendant, nous ne pouvons que nous contenter de notre unique usine de fabrication située dans la Finistère.