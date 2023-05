Voitures électriques : ces particuliers qui louent leur borne

Sur cette route de campagne,en image, pas une borne électrique à l’horizon. Quand l’indicateur de charge d’Emmanuelle Sugnot, conductrice de voiture électrique, est proche de zéro, l'application qu’elle a téléchargée sur la route des vacances, lui permet de géolocaliser directement les bornes. Son téléphone va la conduire, non pas dans une station-service, mais chez un particulier. C’est chez Olivier Raynal, propriétaire de gîte du Domaine des bois argentés à Pruniers-en-Sologne (Loir-et-Cher) qu'elle va recharger ses batteries. Pour installer deux bornes de ce type, le gérant à déboursé près de 3 000 euros. Ce service ne coûtera que trois euros à la conductrice, un tarif attractif qu’Olivier a lui-même fixé, pour attirer de nouveaux visiteurs sur son domaine. Dans le petit village d’Eure-et-Loir, Rue du Bout du Monde, une nouvelle borne visible sur l’application, sera bientôt en service. Son propriétaire vient de commander une voiture électrique et compte bien rentabiliser son point de recharge. Mais il ne faut pas être pressé. Pour une recharge complète, comptez au moins une après-midi. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, J.Y. Mey