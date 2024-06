Voitures électriques chinoises : bientôt plus chères ?

Pour sa nouvelle voiture électrique, un client veut acheter une marque chinoise, car elles sont les moins chères sur le marché. À partir du mois de juillet, ces voitures coûteront, pour certaines, 12 000 euros de plus, à cause des taxes douanières que souhaite appliquer Bruxelles sur les véhicules fabriqués en Chine. Le client a choisi d'acheter tout de suite pour ne pas subir l'augmentation des prix. Pour l'heure, les véhicules fabriqués dans des usines chinoises sont taxés à hauteur de 10%, ses droits de douane pourraient passer à 38% pour le groupe propriétaire de MG Motor, de 20% pour Lynk & Co et plus de 17% pour BYD. Les taxations sont différentes car certaines marques n'ont pas coopéré lors d'une enquête envers les constructeurs chinois. La méthode est jugée déloyale par Bruxelles qui veut protéger les constructeurs européens. Les prix des véhicules français seront, sûrement, moins chers que les voitures chinoises une fois taxées. Actuellement, une voiture électrique sur quatre vendues en France est de fabrication chinoise. TF1 | Reportage L. Gelabert, F. Amzel, K. Jinlack