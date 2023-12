Voitures électriques : coup de frein pour le bonus écologique

Jusqu'à présent, les voitures électriques étaient concernées par un bonus écologique à hauteur de 5 000 euros d'aides pour les foyers aisés. Ce ne seront plus que 4 000 euros à partir du 1er janvier. Une aide moins généreuse pour la moitié des foyers français. Est concernée, par exemple, une personne seule dont le revenu est supérieur 1 314 euros net par mois, ou un couple, avec un enfant, qui touche plus de 3 285 euros net par mois. Régine en fait partie. Elle trouvait déjà les voitures électriques inaccessibles. Ça n'arrange rien. " À l'heure actuelle, 1000 euros, c'est quand même une somme. Du coup, on se dit : non, on ne va certainement pas acheter de voitures électriques", affirme-t-elle. Pour les foyers les plus modestes, en revanche, le montant du bonus ne changera pas, soit 7 000 euros d'aides, maintenues. Mais le gouvernement a supprimé pour tout le monde l'aide à l'achat d'un véhicule électrique d'occasion de 100 euros. "C'est dommage puisque la majorité des ménages les plus pauvres et plus précaires se tournent majoritairement vers le marché de l'occasion", affirme Alicia Bassière, doctorante au Centre de recherche en économie et statistique (Crest). Pourquoi un tel coup de rabot ? Car cette année, victime de son succès, le bonus écologique a coûté plu cher que prévue à l’État. Surtout, il faut maintenant financer un nouveau dispositif pour les foyers les plus modestes, le leasing, la location de voitures électriques à 100 euros par mois. Dès le 1er janvier, 20 000 véhicules seront disponibles à la location. Les premiers arrivés sont les premiers servis. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Messance