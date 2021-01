Voitures électriques d'occasion : la bonne affaire ?

Une voiture plus discrète et moins chère à l'usage, c'est ce qui a convaincu Farid, un père de famille, d'acheter une citadine électrique d'occasion, trois ans d'ancienneté, 28 000 kilomètres au compteur, à 11 000 euros le prix. Mais pour lui, c'est la fin des pleins à la station-service. Comme lui, 25 000 automobilistes ont acheté un véhicule électrique d'occasion cette année 2020. Plus 45% en un an. Un phénomène que constate un concessionnaire spécialisé. En effet, pour s'en procurer, vous pouvez bénéficier d'une aide de 1 000 euros et jusqu'à 5 000 euros supplémentaires de prime à la conversion si vous rendez votre modèle thermique. Et pour sécuriser les transactions, de nouvelles plateformes apparaissent. Un professionnel va inspecter de fond en comble votre voiture. Il se charge ensuite de publier l'annonce sur un site de vente entre particuliers et empoche en échange 4% de commission sur le prix. La société a doublé son chiffre d'affaires en un an et 2021 s'annonce florissante. L'électrique d'occasion devrait séduire de plus en plus d'automobilistes.