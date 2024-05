Voitures électriques en leasing social : la grande pagaille

Cela fait deux mois que le concessionnaire Peugeot Midi Auto 28 de Vernouillet (Eure-et-Loir) attend désespérément d'être remboursé par l'État. Il a écoulé 70 nouvelles E-208 et a dû avancer 13.000 euros pour chaque véhicule. Un montant qui correspond à l'aide prévue par le gouvernement pour permettre aux ménages les plus modestes de s'équiper d'une voiture électrique, le leasing social. Depuis deux mois, les dates sont reportées et la situation est intenable. Mais il n'a pas le choix. Pour ne pas mettre la clé sous la porte, Gurtac Sarac a dû contracter un prêt avec un taux d'intérêt de 5%. Et il est loin d'être le seul professionnel concerné. Au total, l'Etat doit 100 millions d'euros aux concessionnaires dans le cadre du leasing social. Lundi 15 mai, la principale association du secteur a fait part de son mécontentement, dans un courrier adressé au ministre de l’Économie Bruno Le Maire. "On ne peut pas continuer à avancer des bonus pour le compte des clients si on n'a pas une réponse satisfaisante, en termes d'engagement et de délais de paiement de l'État", prévient Marc Bruschet, président de la branche concessionnaires de Mobilians. Conséquence, il pourrait y avoir des retards sur la livraison des derniers véhicules commandés grâce au leasing social, alors que le dispositif doit être doublé en 2025. De son côté, le gouvernement évoque un retard à l'allumage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, G. Aguerre, C. Dewagenaere