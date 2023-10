Voitures électriques : la course aux bornes dans les parkings

Domicile, bureau, supermarché, ce sont les trois lieux phares de votre quotidien. Leurs parkings sont-ils équipés en bornes électriques ? Est-il facile de recharger sa voiture chaque jour ? Pour le savoir, nous avons pris la route vers votre domicile. Depuis un an, Kylian est l'heureux propriétaire d'une Renault Zoe, d'autant plus heureux depuis qu'il a sa propre borne chez lui. Il y a quelques mois, il a convaincu tout l'immeuble de sauter le pas, raccorder la totalité du parking et y installer les premières bornes pour un coût total de 18 000 euros, répartis entre tous les propriétaires. Les copropriétés sont un marché très prometteur. Le mois dernier, un installateur spécialisé a reçu près de 500 demandes de devis, c'est dix fois plus qu'il y a un an. Mais du projet à la réalisation, il y a un grand pas : la prise de décision qui s'effectue en assemblée générale, une fois par an, et il faut la majorité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, B. Hacala, E. Dumas