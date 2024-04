Voitures électriques : les constructeurs chinois accélèrent

Vous ne connaissez sans doute pas la marque XPeng, un constructeur chinois fondé il y a dix ans seulement et déjà présent dans le nord de l'Europe, et à partir du mois de mai dans l'Hexagone. Sa spécialité, des voitures électriques haut de gamme à 50 000 euros minimum. Après une demi-heure dans la concession, un client se laisserait bien tenter. Face aux constructeurs européens, cette marque chinoise souhaite en mettre plein la vue. Il y a à l'intérieur un écran visible exclusivement côté passager pour regarder des vidéos. L'autonomie est de 570 km dans la moyenne, mais la recharge de la batterie est la plus rapide du moment. Cette marque chinoise a une longueur d'avance sur la technologie. A une même borne, une voiture allemande met deux fois plus de temps à se recharger. Les constructeurs européens vont vite se mettre au niveau. Mais d'ici là, les marques chinoises, dont XPeng, veulent profiter de cette avance. Elle souhaite développer 40 concessions en France pour cette année 2024. Depuis 2020, les importations par bateau de voitures chinoises se sont multipliées en Europe, profitant de faibles droits de douane. Face à cette déferlante chinoise, quelle sera la stratégie adoptée par Bruxelles ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, Q. Trigodet