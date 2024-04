Voitures électriques : les entreprises et les loueurs font du surplace

Dans une agence de location de voitures, les commerciaux n’ont qu’une seule phrase en tête, proposer des véhicules électriques à ses clients, mais rien n’y fait. Il est impossible de les convaincre. Les loueurs sont inquiets. Une nouvelle loi pourrait leur imposer d’avoir plus de modèles électriques. Si elle est votée, 50% de leurs véhicules à louer devraient l’être d’ici 2027. Et l’objectif est poussé à 95% en 2032. Si les entreprises ne remplissent pas ces obligations, 5 000 euros d’amendes, par véhicule manquant, pourraient leur être infligés. Pourtant, l’agence de location, que nous avons interviewée, a bien tenté de s’y mettre. Ils ont acheté deux nouvelles voitures en début d’année, mais il n’y a aucune rayure sur la carrosserie. En réalité, elles ne sont pratiquement pas sorties, et le patron s’en mord les doigts. Les loueurs l’affirment, l’électrique n’est pas rentable. D’ailleurs, le mois dernier, l’entreprise Hertz en a fait les frais. Le PDG est licencié pour avoir osé investir plus de trois milliards d’euros dans l’électrique pour son groupe international, mais sans succès. Pour l’heure, nul ne sait si ces mesures seront mises en place. Les discussions autour du texte débuteront à la fin du mois dans l’Hémicycle. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier, F. Delpech