Voitures électriques : l’offensive des constructeurs français

C’est la nouvelle voiture électrique d’un constructeur français. Sa promesse, c’est un prix abordable, 18 300 euros, avec le bonus écologique. Comment afficher un tel tarif ? La batterie est moins coûteuse, car elle est fabriquée moins de matériaux rares et chers. La voiture est aussi assemblée en Europe. En Slovaquie, le salaire minimum y est de 700 euros par mois. L’enjeu, c’est de rendre l’électrique accessible. Au-delà des efforts du constructeur, le gouvernement veut rendre plus compétitifs les modèles construits en Europe. Le nouveau bonus écologique va les favoriser. Qu’est-ce que cela va changer ? Pour la Dacia Spring par exemple, la moins chère du marché, fabriquée en Chine, elle est aujourd’hui vendue à 15 800 euros, bonus écologique déduit. Ce bonus, elle devrait le perdre l’an prochain. Son prix passera alors à 20 800 euros. En comparaison, notre nouvelle venue, made in Europe, bénéficiera du bonus et devrait donc être moins chère. TF1 | Reportage J. Maviert, N. Clerc, F. Chadeau