Voitures électriques : mais où sont les bornes ?

Il y a 200 000 voitures électriques dans l'Hexagone. L'un des atouts, c'est le coût du plein de carburants. Comptez au moins 60 euros pour un moteur thermique, et à peine deux euros pour une voiture électrique. Encore faut-il trouver un point de recharge. C'est en général là que les ennuis commencent. Ces soucis de bornes sont une réalité à la campagne, mais aussi en ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.