Voitures électriques : nouveau coup d'accélèrateur

La voiture électrique reste toujours aujourd'hui, bien plus chère que celle à moteur thermique. Alors pour encourager les Français à se tourner vers ces véhicules, le bonus écologique accordé aux acheteurs passe de 6 000 à 7 000 euros. Toutefois, il reste soumis à deux conditions : seuls les foyers les plus modestes y auront droit, soit la moitié des ménages et la voiture ne doit pas coûter plus de 47 000 euros. Comment maîtriser les prix de l'électricité ? Avec le bouclier tarifaire qui sera étendu aux bornes de recharges dès janvier. L'autre défi, c'est l'accès à ses installations. La France en compte moins de 70 000 et veut en installer 30 000 de plus d'ici l'an prochain, car certaines régions accusent du retard. En début 2024, il sera également possible de louer ces modèles contre 100 euros par mois, pour les foyers modestes. Les constructeurs accélèrent la cadence pour produire tous leurs véhicules version électrique en 2035. Peugeot Citroën fabriquera six nouveaux modèles sur quatre sites différents. Renault est aussi dans la course. Le groupe a présenté son iconique Renault quatre, version électrique. Un moyen de poursuivre la transition écologique, tout en préservant les emplois. TF1 | Reportage S. Bougriou, I. Marie, A. Janon