Voitures électriques : pas si écologiques

La voiture électrique est propre. C'est ce que pensent les acheteurs de ces véhicules de plus en plus nombreux. Et pourtant, la fabrication de ces voitures pollue davantage que celle d'un bon vieux diesel. D'abord, à cause de la batterie. Elle contient du cobalt et du lithium qui sont extraits des sous-sols en Afrique et en Amérique du Sud dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. Puis la batterie est assemblée en Chine par des usines très polluantes. Ensuite, comme la batterie pèse lourd, il faut alléger la carrosserie. On le fait en utilisant de l'aluminium, dont la fabrication consomme quatre fois plus d'électricité que l'acier. Il s'agit encore de la pollution supplémentaire. Tout juste sortie d'usine, la voiture électrique a donc ce qu'on appelle une "dette carbone". C'est le surplus de pollution que sa fabrication a émis par rapport à un véhicule classique. En roulant à l'électricité, sans émission, le conducteur effacera progressivement cette dette carbone. Mais pour cela, il faut du temps, ou plutôt des kilomètres. Un petit véhicule électrique devra donc rouler 20 000 km pour compenser sa dette carbone par rapport à un véhicule à essence. Pour un gros véhicule, un SUV par exemple, la dette carbone peut atteindre 100 000 km. Autrement dit, pendant des années, un SUV électrique polluera davantage qu'une voiture classique si l'on prend en compte sa fabrication. Autant dire que ça n'a pas d'intérêt pour le climat. Alors, quelle solution ? D'abord, produire les batteries en France où les usines et l'électricité sont plus propres comme c'est le cas chez ACC à Billy-Berclau dans les Hauts-de-France. Ce gigantesque bâtiment produira dès l'année prochaine. Et en 2027, il y en aura trois comme celui-la qui produiront 800 000 batteries chaque année. Une batterie made in France consomme 60 % de carbone en moins par rapport à celle que nous importons de Chine. Ensuite, il est essentiel de favoriser les petits véhicules au détriment des gros, dont la fabrication est bien plus polluante. TF1 | Reportage F. Lenglet, C. Aragona