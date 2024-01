EXCLUSIF - Voiture électrique : voici le prix de la Peugeot e-3008

En-avant première, notre équipe a pu conduire la nouvelle Peugeot 3008 électrique, dans l’usine de Sochaux. Une voiture conçue pour les longues distances, 530 km d’autonomie minimum. En 2025, une seconde version proposera 700 km. Nous vous révélons son prix en exclusivité : 45 000 euros, auquel il faut soustraire le nouveau bonus écologique, annoncé à 4 000 euros. À 41 000 euros, l''offre est-elle compétitive ? Vérifions face à des modèles et à des autonomies similaires autour de 530 km. Le SUV de Tesla coûte 10 000 euros plus cher, cette Volkswagen 1 000 euros de plus, et plus de 2 000 euros pour le nouveau Scénic de Renault, mais il propose 100 km d’autonomie supplémentaire. Sur le strict plan du rapport prix/autonomie, c’est lui le plus compétitif. Pour l’instant, seulement, car cette année 2024, les constructeurs vont lancer des dizaines de nouveautés 100 % électriques. Les constructeurs investissent des milliards d’euros dans leurs modèles électriques. Ils n’ont pas le choix, pour être rentable, il faut que les ventes continuent d’augmenter. À l’usine Peugeot de Sochaux, l'objectif est de construire une voiture par minute. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Biet, E. Jarlot