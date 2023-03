Voitures : explosion des vols à la campagne

Jamais Amandine n'aurait pensé se faire voler sa voiture dans son jardin. Elle habite à Chailles, commune proche de Blois, à peine 2000 habitants. Son monospace est retrouvé à quelques kilomètres de son domicile. Le véhicule est recouvert de poudre blanche, celle d'un extincteur. Une technique utilisée par les malfaiteurs pour faire disparaître leur ADN. Dans la même rue , le jour suivant, ses voisins Ludovic et Lucie ont vécu la même mésaventure. En 2022, douze véhicules ont été volées dans cette petite ville. C'est trois fois plus que l'année d'avant, et depuis janvier, la tendance se confirme déjà avec quatre voitures dérobées. À une trente kilomètres de là, le maire de Montrichard est inquiet. Dans sa ville, les vols ont augmenté de 25 %. Pour endiguer ce phénomène, Damien Hérault mise sur la vidéo-surveillance. Face à un phénomène qui s'accroît, les gendarmes organisent des opérations de contrôle. Ce soir-là, ils sont sur un axe stratégique du département, ils déploient de gros moyens. TF1 | Reportage R. Rosso, O. Stammbach, K. Betun