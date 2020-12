Voitures hybrides : les ventes explosent

En à peine deux ans, la concession JFC Caen à Biéville-Beuville dans le Calvados a multiplié par 20 ses ventes de véhicules hybrides. Des voitures possédant deux moteurs, l'un thermique, l'autre électrique. "Aujourd'hui, c'est incontournable. Un client qui entre dans notre hall d'exposition va systématiquement nous demander une information sur l'hybride rechargeable. Comment ça fonctionne ? Quels sont les avantages fiscaux ? ", explique Loïc Bar, responsable commercial Volvo. Les hybrides ont la cote. Selon l'Argus, qui a sondé les automobilistes, ce sont pour la première fois les voitures les plus demandées devant les essences ou les diesels. Arnaud Dumant, utilisateur d'une Citroën C4 Aircross Hybride rechargeable, est l'un de ces nouveaux convertis. Il vient d'acheter ce SUV hybride, et selon lui, il fait des économies au quotidien. Finis le plein en station toutes les semaines. À en croire l'automobiliste, l'essayer, c'est l'adopter. Du coup, chez Peugeot PSA retail à Paris, le nombre d'hybrides au catalogue est passé de 0 il y a 1 an et à 6 aujourd'hui. Selon le directeur de boutiques, Olivier Malavaux, "c'est un excellent compromis puisqu'on voit à travers notre clientèle que les gens roulent globalement toute la semaine 100 % en électrique, parce que les 50 km permettent de couvrir les usages du quotidien quand on va travailler notamment". "Et puis on s'affranchit de la contrainte de l'autonomie, puisqu'on a un moteur thermique et un rayon d'action illimité avec ces véhicules", ajoute-t-il. Petit bémol, le prix de l'hybride est en moyenne 30 % plus élevé que celui de l'essence, L'État propose tout de même une aide allant jusqu'à 2000 euros.