Voitures hybrides : pourquoi elles ont le vent en poupe

Sandrine Stutz vient tout juste d'acheter sa nouvelle voiture. Elle parcourt en moyenne 20 kilomètres par jour pour aller travailler. Elle a opté pour une voiture hybride qu'elle paye 300 euros par mois. Elle n'est pas la seule à avoir choisi une hybride. En ce moment, c'est un véhicule vendu sur trois, soit deux fois plus que l'électrique. Un succès que constate la marque Toyota, pionnière du marché des véhicules à double motorisation. En effet, les modèles qui se rechargent tout seul en roulant s'arrachent. Ils ont beau être plus cher que les voitures thermiques, leur surcoût peut être amortis en cinq ans, grâce à leur faible consommation d'essence. Ils n'ont pas besoin de borne de recharge, contrairement à l'électrique. De son côté Stellantis avait misé sur le tout électrique avec des modèles à recharges rapides. Pourtant, Pierre Esnot, responsable de la concession Stellantis de Montigny-le-Bretonneux, fait un constat : ses clients lui demandent surtout de l'hybride. En un an, les ventes avaient été multipliées par trois. Alors, pour rassurer leurs clients, certains constructeurs accélèrent sur l'hybride et ralentissent sur l'électrique. TF1 | Reportage P. Ninine, J.F. Drouillet