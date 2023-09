Voitures : les constructeurs chinois montent en puissance

Un automobiliste essaie pour la première fois une voiture électrique chinoise, une MG, une ancienne marque britannique rachetée il y a quelques années. Grâce à des tarifs parmi les plus bas du marché, elle figure aujourd'hui à la sixième place des marques de modèles électriques les plus vendus en France. Selon le modèle, l'autonomie varie de 350 à 500 km d'autonomie. En trois ans, la marque a ouvert 162 concessions dans l'Hexagone et presque une voiture électrique vendue sur dix est aujourd'hui une MG. Un succès qui en appelle d'autres. BYD, le numéro 1 des voitures électriques en Chine, débarque tout juste en France, avec là aussi de grandes ambitions. "Nous avons deux concessions sur Paris. Il y en a pour objectif 25 concessions à fin 2023 et 100 concessions en 2025, avec d'autres distributeurs sur le reste de la France", précise Jeremy Soucaille, responsable des ventes chez BYD BYmyCAR à Paris (12e). Cette marque chinoise vise le haut de gamme avec des tarifs proches de ceux des Tesla, plus de 43 000 euros. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Petit, M. Kherraji