Voitures : les pièces détachées valent de l'or

Il ne l'a plus qu'en photo. Cet été, Quentin Pronnier s'est fait voler sa voiture, achetée il y a un an, sur un parking. En allant au commissariat, il est surpris. "Quand j'arrive là-bas, je vois qu'il y a déjà trois personnes qui déposent plainte pour vol de véhicule sur le même parking", raconte le jeune homme. Des voitures volées et qui ont fini découpées pour être vendues en pièces détachées. Dans la vidéo en tête de cet article, vous verrez des photos de l'atelier des voleurs. Des montagnes de pneus, de pare-chocs, de volants, des piles de portières... Les voitures sont revendues au détail. Une technique qui serait très rentable. Dans la casse que nous avons visitée, spécialisée dans les pièces détachées, les salariés le constatent régulièrement. "Ici, il nous manque les ailes, les phares, tout ce qui est bloc radiateur, avec les pare-chocs et le capot", nous montre le responsable du site. Les voleurs se sont aussi servis à l'intérieur. Tableau de bord, volant... revendu au détail. "Un tableau de bord complet comme ça, il faudrait compter à peu près 1 500 euros. Pour un volant complet avec la colonne et l'airbag, il faudrait compter à peu près aussi entre 1 000 et 1 500 euros... C'est tout à fait rentable. Pour voler un véhicule comme ça, il vous suffit d'un appareil électronique qui coûte entre 2 000 et 3 000 euros à l'achat. Automatiquement, quand on vend un véhicule complet, détaillé, on peut s'en sortir avec 4 000 - 5 000 euros", ajoute Abdel Laribi. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Simon Le Gall, F. Maillard