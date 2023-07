Voitures low cost : pourquoi elles cartonnent

C'est le rapport qualité-prix qui a convaincu les nombreux propriétaires de Dacia. Moins de 18 000 euros pour remplacer leur vieille voiture. L'année dernière en France, une voiture sur six acheté par un particulier est une Dacia. Aujourd'hui, la filiale de Renault veut casser son image de low cost, tout en restant l'une des moins chères du marché. C'est une recette gagnante, parce que les ventes ont augmenté d'un tiers depuis janvier. Pour comprendre les raisons de ce succès, une équipe du 20H de TF1 s'est rendue en Roumanie, là où tout a commencé il y a près de 60 ans. Dacia est le nom antique du pays. Forcément, voiture de police et taxi arborent ce logo qui fait la fierté des habitants. Nos reporters ont pris ensuite la direction Pitesti, à deux heures de route de Bucarest. Il est le berceau historique de la Dacia avec ses 300 hectares d'usine. Si grande qu'il faut un train pour déplacer les véhicules d'un hangar à un autre. Dix mille employés s'y relèvent 24h/24, 6j/7. Une voiture est montée toutes les 55 secondes dans cette usine. Cadence, volume... La recette de la marque pour maintenir ses coûts de production au plus bas. L'autre atout est sa main-d'œuvre. Le salaire minimum roumain est de 600 euros par mois. Le constructeur assure rémunérer bien mieux ses ouvriers, encore très nombreux. L'usine est presque deux fois moins robotisée que les standards d'Europe de l'Ouest. Le secret Dacia, c'est surtout la standardisation. Certaines pièces sont identiques pour tous les modèles. Presque toutes sortiront des frontières roumaines. Pourtant, le pays est loin d'être un simple sous-traitant. Exceptionnellement, nous avons pu entrer dans le centre de design de la marque à Bucarest. Les futurs modèles de la marque sont imaginés et dessinés au Dacia Design Center. Pas de gadget, nombre de pièces limitées, la maîtrise des coûts se fait dès le premier coup de crayon. Aujourd'hui, Dacia est la troisième marque la plus vendue en France. TF1 | Reportage É. Payro, M. Gatineau