Voitures neuves : des milliers de véhicules en attente d'expédition

Des milliers de voitures neuves sont en attente de livraison à leur propriétaire. Faute de transporteur routier, l'usine Stellantis de Sochaux déborde. Un parking, habituellement réservé aux employés, a même été reconverti en zone de stockage. "Cela fait 30 ans que je suis dedans, je n'ai jamais vu ça. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que la direction nous dise : il faut que le stock soit zéro en fin d'année, donc on va arrêter de produire. Si on arrête de produire, ça veut dire que les salariés vont rester en chômage. Mais pour nous, c'est hors de question que ça soit du chômage", réagit Éric Peultier, délégué syndical Force ouvrière chez Stellantis de Sochaux (Doubs). Plus de 3 000 voitures seraient actuellement immobilisées. L'usine en produit 1 000 chaque jour. Contactée, la direction de Stellantis évoque plusieurs causes à ces délais : manque de chauffeurs routiers, mais aussi des camions touchés par la pénurie de semi-conducteurs. Sa nouvelle organisation logistique est aussi pointée du doigt par les syndicats. L'entreprise assure chercher des solutions. Comme le confirme Laurent Oechsel, délégué syndical central adjoint CFE-CGC chez Stellantis de Sochaux (Doubs) : "toutes les équipes logistiques sont mises en place. Elles travaillent sept jours sur sept pour estomper ces manques. On a mis en place des choses avec les concessions. Les concessionnaires viennent directement chercher les véhicules". Car en bout de chaîne, partout en France, comme ici dans le Rhône, ce sont les clients qui s'impatientent. Roger avait commandé sa voiture en août, il vient seulement de la recevoir ce lundi 21 novembre 2022. Pour un concessionnaire, il est difficile de comprendre ce retard supplémentaire. Près de 50 véhicules commandés chez lui sont concernés par ce retard. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin et C. Bruère