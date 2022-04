Voitures neuves : plus rares et plus chères

Ce n'est pas la première fois qu'une usine Renault ferme temporairement à cause d'une pénurie d'un composant. Il s'agit d'une puce électronique appelée semi-conducteur, essentielle à la construction des voitures. Ces fermetures entraînent souvent des retards de livraison. Acheter une voiture neuve demande ainsi beaucoup de patience, jusqu'à un an. De plus en plus rares, elles sont aussi de plus en plus chères. La hausse des prix ne devrait pas s'arrêter, mais pour ce lient, il n'y a pas de quoi paniquer. Toutes les marques de voitures sont concernées. Le prix de la Dacia Sandero, par ailleurs, a augmenté de 350 euros. Le nouveau modèle de la Renault Twingo est 1 850 euros plus cher que l'ancien. Celui de la Peugeot 208, quant à elle, c'est 500 euros de plus. Vendre moins, mais vendre plus chère. De nombreux constructeurs avaient adopté cette stratégie. La crise actuelle en Ukraine n'a fait qu’intensifier la situation. Par conséquent, les Français se tournent vers l'occasion, ce trimestre, les ventes de voitures neuves dans le pays n'ont jamais aussi faibles depuis 40 ans. T F1 | Reportage P. Corrieu, E. Berra