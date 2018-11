Les voitures sans permis ont la cote auprès de jeunes

Grâce à un changement d'image, les voitures sans permis ont le vent en poupe. En effet, réservées jusque-là aux personnes âgées, elles se destinent de plus en plus aux jeunes. Les constructeurs ont même adapté le design de leurs véhicules pour attirer davantage d'ados. En 2017, une marque tricolore a réussi à vendre 12 000 exemplaires de ces voitures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.