Voitures : des pièces détachées moins chères ?

Le Premier ministre avait annoncé le mardi 5 mars 2019 des mesures qui pourraient enfin faire baisser les dépenses liées à l'automobile. Dans notre pays, les constructeurs sont en situation de monopole sur les éléments visibles : rétroviseur, aile, capot, phare et vitre. Ils ont le droit d'interdire aux sous-traitants de fabriquer et de vendre directement ces pièces. Pour redonner plus de pouvoir d'achat aux consommateurs, le gouvernement veut casser ce monopole et les automobilistes applaudissent.