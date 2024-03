Voitures : pourquoi sont-elles toujours plus lourdes ?

Les voitures sont de plus en plus confortables, de plus en plus sophistiquées, mais aussi de plus en plus lourdes. Pour le prouver, le Groupe Rabot a présenté quatre voitures de couleurs différentes. Il s'agit du même modèle de SUV qui a évolué durant cinq ans. La version essence en noire est la plus ancienne. Elle pèse 1308 kg. À gauche en gris, la plus récente, l'électrique fait 1773 kg, soit 465 kg de plus. La motorisation explique en partie la prise de masse, mais il y a aussi la sécurité qui s'est nettement renforcée dans l'habitacle, écran tactile, siège chauffant ou encore radar de conduite. À titre d'exemple, des vitres en verre trempé pèsent 150 kg. Les voitures sont aussi plus longues entre ces deux versions, 10 cm de différence. Des évolutions qui aujourd'hui pèsent lourd. Depuis janvier, un malus au poids s'applique à toutes les voitures thermiques de plus de 1,6 tonne. Résultat : sur les 15 modèles de la marque, trois sont concernés. Un SUV familial en version essence a été pris comme exemple. En 2023, le malus écologique était de 1900 euros. Avec celui du poids, il augmente de 875 euros. Pour les clients, le prix est un argument essentiel déterminant dans le choix d'un modèle. Des municipalités telles que Lyon, Grenoble ou Paris souhaitent dissuader les automobilistes d'acheter des grosses voitures. Le prix du stationnement pour les voitures thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1600 kg pourrait tripler et atteindre 18 euros de l'heure. Pour la mairie, ces grosses voitures sont encombrantes. Un conducteur de SUV sollicité dans notre reportage estime qu'il s'agit d'un mauvais argument. La Ligue de Défense des Conducteurs a d'ailleurs déposé deux recours en justice pour invalider ce projet de taxation. Taxe et stationnement en poids, la chasse au kilo devient un enjeu stratégique pour les constructeurs. Dans la vidéo en tête de cet article, une nouvelle berline est montrée comme exemple. Elle a gagné 252 kg sur la carrosserie. Le capot est maintenant en aluminium. Le coffre, les ailes, les portes, et la structure de la voiture sont en alliage. Pour le modèle électrique, elle n'utilise plus les anciennes batteries. Elle a perdu 172 kg en les remplaçant par une autre batterie cylindrique. En moins de dix ans, le marché des SUV a fortement augmenté en France pour atteindre actuellement 40 % des ventes de voitures. TF1 | Reportage L. Romaneens, P. Marcellin, A. Ifergane