Voitures sans permis et deux-roues : les mauvais élèves du contrôle technique

Sur les routes, ils sont plus d'un million d'usagers de ces petites voitures sans permis désormais concernés par le contrôle technique. Mais pour Michel Lambelet, retraité, pas question de prendre rendez-vous. "C'est l'État qui veut nous sucrer du pognon", estime-t-il. Un mois après la mise en vigueur du contrôle technique obligatoire, le premier bilan n'est pas très bon. Sur les 10 000 voiturettes déjà contrôlées par les centres Autovision et Motovision, 30% ont été recalées. C'est presque une voiture sur trois, ce qui ne respecte pas les normes de sécurité et de pollution. Autre problème, très peu de clients se présentent. Pour certains usagers pourtant, il y a urgence. Les véhicules mises en circulation avant 2017 ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité, voire même bien avant, dès le 14 août. Dans ce centre, à l'image, en un mois, seulement une quarantaine de deux-roues ont été examinés. Le gérant travaille avec un garagiste qui répare les véhicules avant contrôle. Une visite indispensable car, comme pour les voiturettes, les professionnels peuvent avoir quelques surprises. Les automobilistes et les motards qui n'auront pas fait le contrôle dans les délais risqueront une amende de 235 euros, voire une immobilisation du véhicule. TF1 | Reportage E. Assalit, C. Arfel, T. Chollet-Lunot