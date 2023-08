Voitures sans permis : le carton de l'électrique

C'est une sorte d'objet roulant non identifié. Les premiers modèles de la micro-voiture italienne arrivent dans notre pays dans quelques jours. Nous avons pu rouler dans Paris ce mercredi après-midi, à son bord. Et nous nous sommes fait remarquer. La Microlino est électrique, ne dépasse pas les 90 km/h. Elle coûte entre 17 000 et 22 000 euros. "Aujourd'hui, on s'adresse à un public plutôt urbain qui cherche à se différencier et à rouler avec quelque chose qui développe une image sympathique", souligne Rémy Dumont, directeur de Microlino France. Pratique, écologique et originale, ce sont les atouts des nouvelles voiturettes électriques. Certaines ne nécessitent même pas de permis. C'est notamment le cas d'Eden Cappi, 14 ans. Cette fillette conduit déjà sa propre voiture pour se rendre par exemple à son collège. Hier, la Twizy de Renault, aujourd'hui l'AMI de Citroën, demain la Topolino de Fiat ou la Rocks-e... Les voiturettes ont changé de look. Actuellement, il s'est vendu plus de 22 000 micro-voitures électriques en 2023. Et le marché est en augmentation constante. TF1 | Reportage C. Chapel, E. Payro, I. Zabala