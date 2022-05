Voitures sans permis : pourquoi les jeunes en raffolent ?

Le parking d’un lycée marseillais en a plein. Fini l’image un peu ringarde de la voiture sans permis. Les ados les appellent désormais “les sans P”. Fin 2014, l’âge pour conduire ces voitures est passé de seize à quatorze. Pour séduire les jeunes, les constructeurs l’ont bien compris, le style a son importance. Une voiture sans permis neuve coûte entre 10 000 et 20 000 euros, en fonction des options. En 2021, 22 000 immatriculations de voitures sans permis ont été enregistrées, contre 12 000 l’année précédente. Le marché est en pleine expansion. Au moins 80 % des clients de Rémy Cayol, un concessionnaire ont entre 14 et 18 ans. Le phénomène gagne aussi les campagnes. Face à la demande, à Cuges-les-Pins, une auto-école a investi dans une voiturette. Des véhicules bridés, vitesse maximale 45 kilomètres à l’heure. Interdit de les conduire sur les autoroutes ou sur les voies rapides. Pour obtenir le permis A.M, seules huit heures de formation sont nécessaires, pas toujours suffisantes pour des jeunes non-initiés aux codes de la route. Les auto-écoles pensent que les formations de code sont indispensables que même en termes de conduite plus poussée, ce ne serait pas facile. Parfois, ils sont obligés de compléter la formation minimum obligatoire avec quelques heures supplémentaires. Sur les départementales ou les nationales, la différence de vitesse peut être importante avec les autres automobilistes. Mais la prochaine fois que vous klaxonnerez une sans P, n’oubliez pas que votre enfant pourrait un jour en conduire une. TF1 | Reportage B. Guenais, F. Miara