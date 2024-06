Voitures thermiques : elles font de la résistance

C'est l'une des plus grosses usines de moteurs électriques en Europe. Elle est en France, à Cléon, en Seine-Maritime. C'est là que Renault fabrique ses modèles électriques. La cadence de production n'a jamais été aussi élevée. Près de 240 000 pièces sortiront des chaînes de fabrication cette année 2024. C'est deux fois plus que l'an dernier, en 2023. Dans un an, l'objectif est encore plus ambitieux. Avec la sortie de la nouvelle R5 100 % électrique, le site de Cléon produira 600 000 moteurs par an. L'outil de production est prêt, mais le consommateur l'est-il ? C'est la grande inconnue. Seule certitude, avec le bonus écologique et le leasing social, en France, il est beaucoup plus aidé que partout ailleurs en Europe. En Allemagne, nombre d'automobilistes restent viscéralement attachés à leur voiture thermique. Dans un centre de lavage à Berlin, Jens Wiederman nettoie son véhicule avant son départ en vacances. Serait-il prêt à passer à l'électrique ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage