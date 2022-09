Voitures trop polluantes interdites en ville : quelle efficacité ?

Depuis ce matin, si Marion Lecoq utilise sa Clio, elle est en infraction. "Ma voiture, Crit'air 4, est trop vieille, elle n'a plus le droit de rouler", déclare-t-elle. La jeune femme habite Rouen. À partir de ce jeudi 1er septembre, la ville et treize communes voisines deviennent inaccessibles aux véhicules trop polluants, sous peine d'une amende de 68 euros. Pour circuler et stationner, tous les automobilistes doivent se munir d'une vignette Crit'Air. Seuls les niveaux 1, 2 et 3 sont à présent autorisés. La seule solution est d'acheter un véhicule plus récent. Mais cela est impossible pour cette mère célibataire. "Clairement, je n'ai pas du tout les moyens de faire un prêt, de reprendre plusieurs milliers d'euros. En ce moment, on a plutôt du mal à remplir le caddie. Il y a une inflation énorme, donc non, ce n'est pas possible", confie-t-elle. À Grenoble, la mesure est en vigueur depuis 2019. L'objectif était d'améliorer la qualité de l'air. En trois ans, la pollution aux particules fines a baissé de 16%. Les entreprises ont dû s'adapter. Pour continuer de travailler dans la région, la société de livraison Fret'Vite a renouvelé 80% de son parc automobile. C'est le prix à payer pour ne pas perdre ses clients. TF1 | Reportage M. Debut, C. Blampain, J. Maviert