Vol à l'étalage à Reims : la photo non floutée d'un voleur diffusée par le commerçant

Gérard Robinet a subi dix jours de vols à répétition, pour 3 000 euros de perte dans sa boutique. À court de solutions, il décide d'afficher le voleur sur un réseau social. Une action passible de 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, selon le Code pénal. Malgré les risques, les commerçants comme lui disent ne pas avoir le choix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.