Vol de bois : des forêts françaises très convoitées

Philippe Heurtevent, ancien maire retraité, ne reconnaît plus sa forêt. Il est le président de l'association "Sauvons les Yvelines", celle qui a lancé l'alerte, il y a plus d'un an. Pendant plusieurs mois, dans cette commune de région parisienne, une société d'exploitation forestière coupait illégalement des chênes centenaires, sans autorisation, sur des parcelles privées. Le vol de bois est un business qui peut rapporter gros. Le tronc d'un chêne est revendu jusqu'à 2 000 euros à l'étranger. Ces trafiquants de bois dans les Yvelines ont été interpellés, il y a quelques jours. Les bois récoltés dans cette forêt étaient ensuite exportés sur le marché international. Les Chinois sont les premiers consommateurs de bois au monde, mais ils n'ont plus le droit d'exploiter leur forêt, par manque de ressource. Ils achètent donc du bois français en grande quantité. Un tiers de nos chênes coupés, légalement ou illégalement, partent dans le plus grand pays d'Asie, et les entreprises chinoises sont prêtes à payer le prix fort, jusqu'à trois fois le prix d'achat en France. TF1 | Reportage J. Quancard, Q. Trigodet