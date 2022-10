Vol de carburant : comment y échapper ?

Cambriolé sept fois entre août et septembre par les mêmes délinquants avec les mêmes procédés. La vidéosurveillance de l’entreprise a tout filmé. Ces individus sont entrés dans ce parking avec de simples bidons, des tuyaux et siphonnaient l’essence de ces camions en à peine quinze minutes. Ces images ont permis à Guillaume Le Bivic, le responsable logistique et à la gendarmerie de remonter la trace des voleurs et de les arrêter. Sur ce parking, pourtant sécurisé, voilà le dernier camion qui a été siphonné. Essence dérobée, matériel cassé et camions immobilisés, en un mois, l’entreprise a perdu 10 000 euros. Les voleurs risquent trois ans de prison et 45 000 euros d’amendes. En un an, les vols de carburants sur véhicule ont doublé : 1 174 cas recensés en 2021, 2 395 cas actuellement, selon la police. Avec la pénurie actuelle et la hausse des prix depuis plusieurs mois, le carburant est devenu un produit phare du marché noir selon les forces de l’ordre. Pour se protéger des vols, des solutions existent. Said Ouassi, patron d’une entreprise de transport, a, par exemple, opté pour un bouchon de réservoir équipé d’une alarme. Dissuasif pour les voleurs, équiper ses quinze camions lui a coûté 25 000 euros. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Bajac, A. Bourdarias