Vol de champagne : les policiers prennent d'assaut le convoi après une course-poursuite

Nous sommes retournés sur les lieux du vol et en ce dimanche pluvieux, nous retrouvons sans doute la même configuration que les cambrioleurs hier matin à 6 heures 30, un 11 novembre férié. Il n'y a aucune activité notable sur le parking d'une société de transport, en périphérie de la ville de Reims. Les voleurs arriment, eux-mêmes, deux remorques chargées de caisses de champagne à des camions avant de quitter la société par une route. Et ils croient voyager tranquille. Ils pensent avoir désactivé les balises de géolocalisation. Ils en ont oublié une. C'est ce qui va permettre à la police de les rattraper. Et 100 kilomètres plus tard, un peu avant 9 heures, deux voitures de police de Seine-et-Marne sont donc à leurs trousses sur la nationale 4, en direction de Paris. Une folle course-poursuite commence. Le chauffeur du premier camion tente de coincer la voiture de police sur la voie centrale. Et puis, coup de théâtre, à moins de dix kilomètres par heure, le chauffeur abandonne et s'engouffre dans une BMW blanche que personne n'avait repérée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Leenknegt, G. Aguerre