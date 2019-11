Vol de diamants en Allemagne : le casse du siècle

Enregistrés par une caméra de vidéosurveillance, les malfaiteurs savaient exactement ce qu'ils venaient dérober. Ils se sont acharnés sur une vitrine, où se trouvaient trois parures de diamants et rubis, parmi les 4 000 pièces de la collection du musée. Les deux voleurs ont réussi à subtiliser des parures de bijoux d'une valeur proche du milliard d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.