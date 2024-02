Vol de quatorze singes-écureuils : des réseaux très organisés

Les voilà sauvés, un mâle, récupéré dans une cave d’une cité marseillaise, puis une mère et son petit, ramenés à la SPA par une femme qui les détenait. Moins d’une semaine après leurs vols, les enquêteurs de la SPA et les forces de l’ordre ont retrouvé les trois singes-écureuils. À l'aide de signalement et de recherche sur le Web, les bénévoles ont reconnu les méthodes de réseaux très organisés de revente. Ces singes peuvent être vendus illégalement entre 2 000 et 6 000 euros. Les animaux ont été rendus au zoo, cambriolé il y a dix jours. Ils sont mis en quarantaine dans un lieu sûr que nous ne pouvons pas filmer pour des raisons de sécurité. Les singes-écureuils, espèces protégées originaires d’Amazonie, sont très fragiles. Et le reste du groupe, qui n’ a pas été volé, est toujours choqué. Le procureur de la République de Toulon appelle les détenteurs de ces singes à se manifester rapidement, car l'espérance de vie de ces primates, hors de leur milieu naturel, est limitée. Pour le directeur du zoo, il y a aussi un risque sanitaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar