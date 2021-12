Vol par ruse : comment se protéger ?

Louise a hésité avant d'accepter cette interview. Elle a même vérifié auprès de la police municipale que nous étions bien journalistes. "Je n'ai plus confiance en personne maintenant", dit-elle. C'est pour cela que vous ne verrez pas son visage. Depuis un soir de février, une personne inconnue sonne à la porte. Elle ouvre un peu vite. Ce sont ses cris qui font fuir son agresseur bredouille, finalement arrêté par la police municipale après plusieurs autres vols ou tentatives dans la région. Ces vols par ruse, souvent au domicile des personnes âgées, ont des scénarios de plus en plus sophistiqués comme l'explique Jérémy Gambey, chef de service à la police municipale de Hem (Nord), dans la vidéo en tête de cet article. Partout en France, les communes appellent à la vigilance face à ces arnaques toujours plus nombreuses. À Paris, par exemple, 464 vols de ce type ont été signalés cette année 2021. C'est deux fois plus que les années précédentes, avec des délinquants à visage varié. Vente de calendriers, étrennes... Ce sont des prétextes qu'utilisent les malfaiteurs en ces périodes de fête. Or, à Paris, si vous êtes sollicités, il n'y a aucun doute, c'est une arnaque. "Les personnels municipaux ne vendent ni calendrier ni ne présentent de vœux. Il leur est interdit depuis 1945 de solliciter les dons de personnes privées chez elles", rappelle Philippe Goujon, maire (LR) du 15e arrondissement de Paris. En cas de démarchage à domicile, les autorités recommandent d'exiger une carte professionnelle, de ne laisser entrer personne chez soi ou à défaut de ne jamais la quitter des yeux. En cas de doute, appelez le 17 systématiquement. TF1 | Reportage E. Lefebvre, Z. Ajili, G. Richaud