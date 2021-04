Vol sur Mars : l’exploit d’Ingenuity

Il n'a volé que 39 secondes et ne s'est élevé que de trois mètres. Mais ce vol est historique. Ingenuity est le premier engin motorisé à voler sur une autre planète. C'est le grand robot Perseverance qui a filmé l'évènement après avoir transporté le petit Ingenuity dans son ventre. Arrivé sur la planète Mars en février dernier, l'hélicoptère est équipé d'immenses pales pour affronter l'atmosphère martienne, 70% moins dense que l'atmosphère terrestre. Pour le faire décoller, ses pales doivent tourner deux fois plus vite, 3 200 tours par minute. Et puis, il y a un autre problème, la météo martienne. "On est obligé d'attendre l'heure de midi sur Mars pour faire le vol, parce que sinon les batteries sont trop froides. La nuit est extrêmement froide, donc on vole en début d'après-midi. Et sur Mars, en début d'après-midi, il y a beaucoup de chaleur, de turbulence, de convections, ce qui fait il y a des rafales de vent", a expliqué François Forget, planétologue, chercheur au CNRS, à l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). Un coup de vent aurait pu déstabiliser Ingenuity, car la gravité est moindre. Le robot qui pèse 1,8 kg sur Terre, ne pèse plus que 680 grammes sur Mars. Il aurait donc pu se coucher et s'écraser au sol. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.