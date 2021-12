Volaille, bœuf : pourquoi le prix de la viande va augmenter

En rayon, le prix de la viande a augmenté de 2% en moyenne par rapport à l'année dernière, jusqu'à 9% pour la volaille. Une hausse qui commence à se faire sentir. "Quand on fait le total, c'est sûr que ça a augmenté", confie une femme. "Oui, il y avait une petite augmentation, un petit peu", mentionne une autre. À quoi est due cette augmentation ? Soja, maïs, blé, le prix des céréales et des protéines a bondi depuis cet été. La tonne de soja coûte désormais 100 euros supplémentaires à l'éleveur que nous avons rencontré. "À chaque fois qu'il y a une augmentation du cours des céréales, on est impacté sur l'aliment. On a connu des périodes comme ça, mais il y a bien longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années", explique Christophe Coussirat. La hausse de la demande mondiale et les mauvaises récoltes de l'hiver ont fait augmenter le prix. Conséquence, le chiffre d'affaires de l'exploitation de Christophe a diminué de 15% en six mois. "Quand on voit les prix des céréales, on se dit "est-ce qu'on ne ferait pas mieux de vendre notre maïs et puis arrêter la vente de nos bêtes de réformes ?"", confie l'éleveur. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet