Volaille, céréales, miel... : finie la concurrence à bas prix ?

Lait, œuf, maïs, miel... Jusqu'ici, leur importation depuis l'Ukraine était entièrement exemptée de droit de douane, depuis le début de la guerre. Mais à la demande des agriculteurs, les États de l'Union européenne et le Parlement se sont finalement accordés sur un plafonnement des importations. Sont désormais concernés par un plafond les œufs, la volaille, le sucre, le maïs, l'avoine et le miel. Pour les représentants de la filière avicole qui avaient vu arriver sur les marchés des centaines de tonnes de poulets deux fois moins chers, c'est un soulagement. Mais à quelle hauteur vont être plafonnées ces importations ? C'est sur cela que le monde agricole a, en revanche, quelques réserves. Pour bien comprendre, nous prenons l'exemple des importations ukrainiennes de sucre. Depuis le début de la guerre, elles sont multipliées par 40 pour s'établir à 492 000 tonnes. La Commission taxera les importations au-dessus de 320 000 tonnes. Ce qui laisse encore passer trop de produits. En clair, ces plafonds ne seront pas assez significatifs pour avoir une influence sur le revenu des agriculteurs, comme sur les prix en rayon. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Poissonnet, C. Moutot