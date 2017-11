Volcan à Bali : 100 000 habitants sont appelés à évacuer

L'île de Bali est classée en alerte maximale. Le volcan Agung s'est réveillé après une demi-siècle de sommeil. Une colonne de fumée grise s'échappe toujours de la montagne. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 100.000 personnes et la fermeture de l'aéroport de Denpasar. Notons que la dernière éruption en 1963 avait fait 1 600 morts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.