Volcan à La Réunion : le réveil du Piton de la Fournaise

Des fontaines de lave de plusieurs mètres de haut ont été observées. Le magma jaillit de quatre fissures ouvertes sur le flanc sud du Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde. Les premiers signes de réveil sont apparus dans la nuit de mardi à mercredi. Après plusieurs séismes, la lave en fusion a finalement illuminé le ciel de l'Île. Mais cette éruption n'a pas surpris les volcanologues sur place. "Depuis dix jours, quelques séismes quotidiens, une augmentation de l'activité sismique, qui traduisaient qu'on approchait du seuil de rupture qui permettrait au magma d'atteindre la surface et de générer cette éruption", explique Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise à La Réunion. Il n'y a pas de danger pour la population. L'éruption a lieu dans une zone totalement inhabitée. Et la durée des secousses et l'emplacement des fissures laissent penser qu'elle pourrait prendre fin rapidement. Après quelques heures, les geysers commencent déjà à faiblir. L. Merlier, H. Capis