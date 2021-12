Volcan aux Canaries : des paysages de désolation

Le record tenait depuis 1585, avec 84 jours d'éruptions ininterrompues. Un record battu le dimanche 12 décembre dernier. En effet, l'activité du volcan cumbre vieja se poursuit sur l'île de Palma. Tout un pan de l'île espagnole est méconnaissable. Recouvert d'un manteau de cendres tellement épais que par endroits, il engloutit les maisons. Le nettoyage sera une tâche colossale. Mais la petite ville de Tajuya au pied du volcan veut y croire. Aider par une accalmie commencée mardi, car il n'y a plus de secousse et les émissions de soufre et de vapeur d'eau sont très faibles. Pourtant, rien ne certifie que l'épisode touche à sa fin. Lundi encore, 33 000 personnes ont dû se confiner sous la menace d'émanation toxique. Si le cratère principal semble assoupi, plusieurs évents continuent de cracher du gaz comme le dioxyde de carbone. Potentiellement mortel, rappellent les spécialistes. T F1 | Reportage O. Santicchi