Volcan aux Canaries : l'île de La Palma s'agrandit

Un magma qui se jette des falaises. Puis encore fumant, gagne du terrain sur la mer. À vue d'œil, la surface de La Palma s'agrandit. Depuis une semaine, tout juste, les immenses coulées du Cumbre Vieja se déversent dans l'eau. Des péninsules de laves qui ont permis à l'île de gagner 30 hectares, l'équivalent de 45 terrains de football. "Au début, il y a un volcan qui se forme à moins de 4 000 mètres. Et puis, il grandit petit à petit, met plusieurs millions d'années à émerger. Quand il émerge, ça devient une île. Des fois, cette île continue à grandir à chaque éruption. Après, la mer va éroder tout cela. Donc, sur les 30 hectares gagnés, peut-être 15 vont être perdus", explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue, Université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette (Essonne). Sur l'île, la lave recouvre déjà plus de 400 hectares. Et aucun expert ne peut pour l'instant dire avec certitude quand la fureur du volcan se calmera. Les bouches éruptives se multiplient et redoublent d'intensité. Une progression du magma surveillée en permanence par l'Unité militaire d'urgence. Quotidiennement, des sauveteurs accompagnent des habitants, cherchés à la hâte des affaires dans leurs maisons abandonnées. "Pour l'instant, nous organisons notre nouvelle vie. Nous essayons au jour le jour de continuer la tête haute, le sourire aux lèvres, de voir comment l'avenir va se profiler", témoigne Rüdiger Waster, sinistré. Une impossibilité d'envisager l'avenir sereinement qui ronge les sinistrés. Certains d'entre eux viennent dans un gymnase, récupérés des vêtements. Tous racontent la même angoisse permanente. "La maison tremble et vous vous réveilliez. Et puis vous tentez de vous rendormir avec cette crainte, cette peur. On ne sait pas combien de temps ça dure", raconte Elena Païs, directrice du centre d'urgence. En dépit de cette crainte, la plupart des habitants affirment avec force qu'aucune loi ne les empêchera de continuer à vivre près du volcan.